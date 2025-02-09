Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в субботу, 8 февраля, в 19:00 случился пожар в одной из многоэтажек города на улице 8-я Подлесная. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

⁠Возгорание началось с кухни в квартире на четвёртом этаже, где проживает многодетная семья – мать, отец и трое их детей. Они смогли самостоятельно выбраться из горящей квартиры.

⁠Тушение пожара на площади 30 кв. метров заняло около 30 минут, было задействовано 26 человек и девять единиц техники.

⁠⁠Также пожарные эвакуировали из здания 13 человек, в том числе двух детей.

⁠Дети из квартиры, где начался пожар, через какое-то время почувствовали себя плохо. Их доставили в медучреждение с предварительным диагнозом – отравление угарным газом.

⁠Причину пожара выясняют дознаватели МЧС и эксперты испытательной лаборатории.