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Из-за пожара в многоэтажке Ижевска госпитализировали несколько детей

10:05, 09 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Из-за пожара в многоэтажке Ижевска госпитализировали несколько детей
10:05, 09 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
227
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#квартира\n#дети\n#МЧС Удмуртии
Источник фото: МЧС Удмуртии
227
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Предварительно, они надышались угарным газом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в субботу, 8 февраля, в 19:00 случился пожар в одной из многоэтажек города на улице 8-я Подлесная. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

⁠Возгорание началось с кухни в квартире на четвёртом этаже, где проживает многодетная семья – мать, отец и трое их детей. Они смогли самостоятельно выбраться из горящей квартиры.

⁠Тушение пожара на площади 30 кв. метров заняло около 30 минут, было задействовано 26 человек и девять единиц техники.

⁠⁠Также пожарные эвакуировали из здания 13 человек, в том числе двух детей.

⁠Дети из квартиры, где начался пожар, через какое-то время почувствовали себя плохо. Их доставили в медучреждение с предварительным диагнозом – отравление угарным газом.

⁠Причину пожара выясняют дознаватели МЧС и эксперты испытательной лаборатории.

 

10:05, 09 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
227
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#квартира\n#дети\n#МЧС Удмуртии