Рауфа Кутдузова в Ижевске обвинили в давлении на потерпевших и отправили в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. Суд изменил меру пресечения на заключение под стражу в отношении Рауфа Кутдузова, выполнявшего управленческие функции в ООО «Городская УК», обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, уголовное дело рассматривается в Устиновском райсуде Ижевска с января 2024 года. Органами следствия фигурант обвиняется в том, что, используя своё служебное положение, фактически выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО «Городская УК», с 1 ноября 2020 года по 1 декабря 2022 года, выставив на оплату потребителям счета (квитанции) с заведомо завышенными суммами стоимости за коммунальную услугу по отоплению в 2021 году и произведя корректировку платы за поставленную в 2021 году тепловую энергию в сторону увеличения платы, похитил путём обмана и злоупотребления доверием денежные средства собственников, нанимателей и пользователей помещений двух многоквартирных домов, расположенных на территории Устиновского района Ижевска, на общую сумму 562 751 рублей 15 копеек.

Таким образом, Рауф Кутдузов получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, поступившими на расчётные счета и в кассу ООО «Городская УК», а также на расчётные счета и в кассу агентов в качестве оплаты за якобы поставленные ресурсы.

Основанием для изменения меры пресечения подсудимому послужили сведения об оказании им давления на потерпевших, чем была нарушена ранее избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранта отправили в СИЗО по 29 апреля 2025 года включительно.