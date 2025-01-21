Из-за падения цен на рынке переработки в Сарапуле закроют «Экодом»

Сарапул. Удмуртия. Из-за падения цен на рынке переработки в Сарапуле закрывается «Экодом». Об этом сообщает Регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство».

Последним рабочим днём объекта станет 30 января 2025 года. Как отмечает Регоператор, формат экодомов был нерентабельным из-за белой зарплаты, налогов, аренды и прочих трат.

За два года работы в Экодоме провели 16 тыс. чеков и отправили на переработку 305 тонн вторсырья.

Однако жители Сарапула не теряют возможности разделять мусор. Желающие могут ознакомиться с картой адресов контейнеров для сбора пластика, металла и стекла.

Напомним, ранее сообщалось о закрытии двух Экодомов в Ижевске — у ТЦ «Матрица» и у гипермаркета «Лента».