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Из-за падения цен на рынке переработки в Сарапуле закроют «Экодом»

15:30, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Из-за падения цен на рынке переработки в Сарапуле закроют «Экодом»
15:30, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
418
0
#Сарапул\n#регоператор\n#переработка
Источник фото: Регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство»
418
0

За два года работы удалось отправить на переработку 305 тонн вторсырья.

Сарапул. Удмуртия. Из-за падения цен на рынке переработки в Сарапуле закрывается «Экодом». Об этом сообщает Регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство».

Последним рабочим днём объекта станет 30 января 2025 года. Как отмечает Регоператор, формат экодомов был нерентабельным из-за белой зарплаты, налогов, аренды и прочих трат. 

За два года работы в Экодоме провели 16 тыс. чеков и отправили на переработку 305 тонн вторсырья.

Однако жители Сарапула не теряют возможности разделять мусор. Желающие могут ознакомиться с картой адресов контейнеров для сбора пластика, металла и стекла.

Напомним, ранее сообщалось о закрытии двух Экодомов в Ижевске — у ТЦ «Матрица» и у гипермаркета «Лента»

15:30, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
418
0
#Сарапул\n#регоператор\n#переработка