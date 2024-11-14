В Ижевске закроют «Экодом» у ТЦ «Матрица»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске закроют ещё один «Экодом». Об этом сообщает Регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство».

С 15 ноября закроет свои двери «Экодом» у торгового центра «Матрица». Он работал больше года, и за это время собрал и отправил на переработку 165 т отходов. Владельцы отмечают, что этого оказалось мало, чтобы пункт и дальше работал. Последний раз сдать вторсырье можно будет 14 ноября.

«Всё понимаем, также расстраиваемся, но пока так. Поддержать «Экодома» вы можете, регулярно их посещая. Спасибо», — заявляет региональный оператор Удмуртии.

Напомним, что с 31 мая в Ижевске перестал работать «Экопост» на улице Короткой, а с 1 августа закрылся «Экодом» у гипермаркета «Лента». Теперь в столице Удмуртии осталось два «Экодома»: на улицах Молодёжной, 107 а и Холмогорова, 11.

«Это общая тенденция для страны. К сожалению, формат пунктов приёма, где белая зарплата, честные налоги, аренда, коммунальные платежи, склады, логистика, глубоко нерентабелен. Не выходит даже ноль в ноль. Стоимость вторсырья на рынке сегодня мизерна, чтобы вовлечь в раздельный сбор каждого первого. Все, кто ходит в подобные центры, делают это за идею. А их, как показывает практика по России, недостаточно, чтобы пункты хотя бы самоокупались», — отмечает пресс-служба «Спецавтохозяйства».