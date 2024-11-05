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В Глазове при пожаре погиб 77-летний пенсионер

11:50, 05 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Глазове при пожаре погиб 77-летний пенсионер
11:50, 05 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
221
0
#Глазов\n#пенсионеры\n#гибель людей\n#пожары
Источник фото: скриншот из видео
221
0

Из-за разгерметизации газового баллона огонь быстро окутал весь дом.

Глазов. Удмуртия. Житель Удмуртии погиб на пожаре в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Возгорание в частном деревянном доме по улице Юкаменской обнаружил 12-летний мальчик. Из-за разгерметизации 50-литрового газового баллона огонь быстро охватил весь дом. Огнеборцы эвакуировали ещё три таких баллона.

Площадь пожара составила 110 кв. м. К сожалению, в доме без признаков жизни был найден 77-летний хозяин.

Вероятной причиной трагедии называют нарушение правил при эксплуатации печи — пенсионер складывал возле неё дрова и бумагу.

МЧС Удмуртии напоминает, что соблюдение правил безопасности может сохранить жизнь.

11:50, 05 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
221
0
#Глазов\n#пенсионеры\n#гибель людей\n#пожары