В Глазове при пожаре погиб 77-летний пенсионер

Глазов. Удмуртия. Житель Удмуртии погиб на пожаре в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Возгорание в частном деревянном доме по улице Юкаменской обнаружил 12-летний мальчик. Из-за разгерметизации 50-литрового газового баллона огонь быстро охватил весь дом. Огнеборцы эвакуировали ещё три таких баллона.

Площадь пожара составила 110 кв. м. К сожалению, в доме без признаков жизни был найден 77-летний хозяин.

Вероятной причиной трагедии называют нарушение правил при эксплуатации печи — пенсионер складывал возле неё дрова и бумагу.

МЧС Удмуртии напоминает, что соблюдение правил безопасности может сохранить жизнь.