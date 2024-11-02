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Водитель сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ижевске и уехал

10:20, 02 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Водитель сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ижевске и уехал
10:20, 02 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
795
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#авария\n#ДТП\n#ребенок
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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0

Мужчина заявил, что он не знал о необходимости сообщить об инциденте в Госавтоинспекцию.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 30 октября водитель сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе, а после уехал с места ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

В результате инцидента, который произошёл в обед на улице Автозаводской, девочка получила травмы. Водитель «Хендай» уехал с места аварии, но позже был найден и доставлен в полицию. Им оказался 52-летний ижевчанин. Мужчина заявил, что не знал о том, что нужно сообщить о случившемся в ГАИ, а ребёнок самостоятельно ушёл с места ДТП.

В отношении водителя возбуждено административное дело за наезд на пешехода, а также за оставление места аварии.

В Госавтоинспекции также напоминают, что оставление места ДТП может привести к лишению водительских прав или административному аресту.

10:20, 02 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
795
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#авария\n#ДТП\n#ребенок