Шестилетний ребёнок лишил семью жилья в Удмуртии

Игра. Удмуртия. Детские игры со спичками оставили семью в Удмуртии без крыши над головой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В одной из деревень Игринского района к шестилетнему мальчику в гости пришли друзья. Играя со спичками, ребёнок поджёг утеплитель на стене дома. Оттуда пламя перекинулось на кровлю. Один из детей вызвал пожарных.

Прибывшие огнеборцы потушили пожар на площади 110 кв. м.

МЧС Удмуртии напоминает, что детям необходимо объяснять, почему играть с огнём может быть смертельно опасно.