В Удмуртии выбрали лучшего пожарного и начальника караула МЧС

Ижевск. Удмуртия. В МЧС Удмуртии выбрали лучших сотрудников. Лучшим пожарным стал Андрей Ипатов, а лучшим начальником караула – Константин Пестерев. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Андрей Ипатов из Специализированной пожарно-спасательной части, он увлекается лёгкой атлетикой, с свободное время бегает. По его словам, это помогает разгружать голову. Проявил себя при ликвидации лесных пожаров в Сидоровых Горах и Мордовии

Константин Пестерев так же увлекается лёгкой атлетикой, а зимой лыжами. Регулярно выступает на соревнованиях и спартакиадах. Физическая подготовка помогает ему на службе. Он участвовал в тушении крупного пожара в посёлке Гольянский на площади более 3 тыс кв метров.

В министерстве поздравляют своих сотрудников с заслуженной победой.