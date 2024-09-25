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В Удмуртии выбрали лучшего пожарного и начальника караула МЧС

16:10, 25 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии выбрали лучшего пожарного и начальника караула МЧС
16:10, 25 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
67
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МЧС\n#пожарные
Фото: МЧС Удмуртии
67
0

Ими стали Андрей Ипатов и Константин Пестерев.

Ижевск. Удмуртия. В МЧС Удмуртии выбрали лучших сотрудников. Лучшим пожарным стал Андрей Ипатов, а лучшим начальником караула – Константин Пестерев. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Андрей Ипатов из Специализированной пожарно-спасательной части, он увлекается лёгкой атлетикой, с свободное время бегает. По его словам, это помогает разгружать голову. Проявил себя при ликвидации лесных пожаров в Сидоровых Горах и Мордовии

Константин Пестерев так же увлекается лёгкой атлетикой, а зимой лыжами. Регулярно выступает на соревнованиях и спартакиадах. Физическая подготовка помогает ему на службе. Он участвовал в тушении крупного пожара в посёлке Гольянский на площади более 3 тыс кв метров.

В министерстве поздравляют своих сотрудников с заслуженной победой.

16:10, 25 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
67
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МЧС\n#пожарные