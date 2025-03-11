Обошлось без погибших и пострадавших.
Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе Удмуртии в ночь на 11 марта произошёл пожар на дачном участке. Об этом сообщает администрация Шарканского района со ссылкой на ЕДДС.
Горели дачный дом и сарай на площади 106 кв. м. Пожарные успели спасти прилегающие постройки. Никто не пострадал.
Устанавливаются причины возникновения пожара.
В администрации Шарканского района напоминают, что при обнаружении признаков возгорания необходимо немедленно уведомить об этом экстренные службы.
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