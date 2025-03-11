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В Шарканском районе сгорели дачный дом и сарай

10:29, 11 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Шарканском районе сгорели дачный дом и сарай
10:29, 11 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
67
0
#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#возгорание\n#пожарные
Источник фото: администрация Шарканского района
67
0

Обошлось без погибших и пострадавших.

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе Удмуртии в ночь на 11 марта произошёл пожар на дачном участке. Об этом сообщает администрация Шарканского района со ссылкой на ЕДДС.

Горели дачный дом и сарай на площади 106 кв. м. Пожарные успели спасти прилегающие постройки. Никто не пострадал.

Устанавливаются причины возникновения пожара.

В администрации Шарканского района напоминают, что при обнаружении признаков возгорания необходимо немедленно уведомить об этом экстренные службы.

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10:29, 11 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
67
0
#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#возгорание\n#пожарные