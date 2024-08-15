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Надворные постройки горели в поселке Малопургинского района

17:15, 15 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Надворные постройки горели в поселке Малопургинского района
17:15, 15 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
58
0
#Малопургинский район\n#деревня\n#пожары
Фото: ПСЧ-37 с. Малая Пурга
58
0

В пожаре никто не пострадал.

Малая Пурга. Удмуртия. В поселке Малопургинского района Удмуртии горели надворные постройки. Об этом сообщает группа «ПСЧ-37 с. Малая Пурга ВКонтакте».

Утром 15 августа в пожарную часть поступил сигнал, что в поселке Капустино горят надворные постройки. В ликвидации пламени участвовали четыре пожарных автоцистерны и семь огнеборцев, а также местные жители.

Общая площадь возгорания составила 36 кв. м. При пожаре никто не пострадал.

МЧС Удмуртии напоминает, что установка пожарного извещателя может спасти жизнь.

17:15, 15 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
58
0
#Малопургинский район\n#деревня\n#пожары