Курильщик из Удмуртии получил в пожаре ожоги 80% тела

Глазов. Удмуртия. Житель Удмуртии получил ожоги 80% тела при устроенном им же пожаре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Днём 26 сентября в деревне Полынга Глазовского района загорелся одноэтажный арболитовый дом. Пожарные обнаружили в метре от полыхающих построек 54-летнего хозяина.

«До приезда врачей скорой помощи они проводили ему реанимационные мероприятия, привели в чувства. К сожалению, мужчина получил термические ожоги пламенем различной степени тяжести верхних и нижних конечностей (80% тела), — рассказал дознаватель МЧС Никита Иванов.

Огонь уничтожил дом и дворовые постройки. Помимо этого, пострадал пластиковый сайдинг соседнего дома. Площадь возгорания составила 234 кв. м.

Предварительной причиной пожара называют неосторожность при курении.

МЧС Удмуртии напоминает, что непотушенная сигарета может стоит жизни.