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В Сюмсях изуродовали деревянную скульптуру на центральном стадионе

14:10, 13 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Сюмсях изуродовали деревянную скульптуру на центральном стадионе
14:10, 13 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
198
0
#Сюмси\n#вандализм
Фото: пресс-служба администрации Сюмсинского района
198
0

Администрация Сюмсинского района негодует из-за частоты подобных происшествий.

Сюмси. Удмуртия. На центральном стадионе Сюмсей вандалы изуродовали деревянную скульптуру. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сюмсинского района.

Это не первый случай подобного хулиганства. Местные вандалы уже разбивали кашпо, ломали лавочки, урны, детские качели и другие сооружения.

«С удручающей регулярностью наше село страдает от действий вандалов, обезображивающих его облик, каждый акт вандализма — это преступление против всех жителей, которые хотят видеть его благоустроенным», — высказались в администрации Сюмсинского района.

14:10, 13 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
198
0
#Сюмси\n#вандализм