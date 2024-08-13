В Сюмсях изуродовали деревянную скульптуру на центральном стадионе

Сюмси. Удмуртия. На центральном стадионе Сюмсей вандалы изуродовали деревянную скульптуру. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сюмсинского района.

Это не первый случай подобного хулиганства. Местные вандалы уже разбивали кашпо, ломали лавочки, урны, детские качели и другие сооружения.

«С удручающей регулярностью наше село страдает от действий вандалов, обезображивающих его облик, каждый акт вандализма — это преступление против всех жителей, которые хотят видеть его благоустроенным», — высказались в администрации Сюмсинского района.