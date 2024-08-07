В Удмуртии ликвидировали свалку куриных костей

Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе ликвидировали свалку куриных костей. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии.

Специалистам Красногорской ветлечебницы сообщили, что в лесу рядом с деревней Рябово нашли коробки с куриными костями.

Приехавшие ветеринары отобрали патологический материал, после чего были проведены исследования на наличие птичьего гриппа. Данные показали, что исследованные материалы не заражены.

Куриные кости сожгли, после чего на месте сжигания провели дезинфекцию.

Госветслужба напоминает, что захоронение биоотходов в землю, поля, леса и так далее запрещено.