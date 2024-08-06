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Тело утонувшего мужчины достали спасатели из воды в Удмуртии

20:10, 06 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
Тело утонувшего мужчины достали спасатели из воды в Удмуртии
20:10, 06 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
119
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#водоёмы\n#гибель людей
Фото: ИА "Сусанин"
119
0

Купальщик проигнорировал запрещающие знаки.

Можга. Удмуртия. Окунание в воду обернулось трагедией в Можге. На городском пруду утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошел  в акватории пруда, расположенного близ улицы Кирпичной в Можге. Компания выпивала на берегу, один из участников которой решил искупаться, но на сушу так и не вернулся. Его тело из воды извлекли сотрудники МЧС России.

Отметим, в месте ЧП были установлена знаки о запрете купания. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются органами следствия.

Специалисты спасательного ведомства настоятельно рекомендуют воздержаться  от водных процедур на фоне употребления алкоголя, и не входить в воду в неположенных местах.

20:10, 06 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
119
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#водоёмы\n#гибель людей