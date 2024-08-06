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Пожилая жительница Воткинска сутки не могла выбраться из ванны

10:40, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Пожилая жительница Воткинска сутки не могла выбраться из ванны
10:40, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#спасатели
Фото: ПСС УР
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К счастью, женщину обнаружила сноха.

Воткинск. Удмуртия. Спасатели пришли на помощь 86-летней жительнице Воткинска, которая не смогла самостоятельно выбраться из ванны и провела в заточении сутки. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии (ПСС УР). 

Женщину обнаружила её родственница, которая пришла её проведать. Самостоятельные попытки вызволить пенсионерку результатов не дали, поэтому было принято решение вызвать спасателей. 

Пострадавшую передали медикам. 

«Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит оборудовать ванну поручнями для удобства, а лучше установить душевой поддон для свободного доступа к гигиеническим процедурам», — рекомендуют в ПСС УР.

10:40, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
201
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спасатели