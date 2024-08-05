Мотоциклист погиб в ДТП на улице Клубной в Ижевске 

Ижевск. Удмуртия. На улице Клубной в Ижевске произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 5 августа по улице Клубной напротив дома №56а/2 на улице Четырнадцатая, по предварительным данным, женщина 1989 года рождения за рулем автомобиля «Датсун» при повороте налево столкнулась с мотоциклистом 1978 года рождения, который ехал прямо.

В результате ДТП мужчина скончался, а пассажир автомобиля – двухлетняя девочка – госпитализирована.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.