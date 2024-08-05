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Мотоциклист погиб в ДТП на улице Клубной в Ижевске 

22:10, 05 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Мотоциклист погиб в ДТП на улице Клубной в Ижевске 
22:10, 05 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
357
0
#Ижевск\n#гибель людей\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
357
0

Также пострадала двухлетняя девочка, её госпитализировали.

Ижевск. Удмуртия. На улице Клубной в Ижевске произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 5 августа по улице Клубной напротив дома №56а/2 на улице Четырнадцатая, по предварительным данным, женщина 1989 года рождения за рулем автомобиля «Датсун» при повороте налево столкнулась с мотоциклистом 1978 года рождения, который ехал прямо.

В результате ДТП мужчина скончался, а пассажир автомобиля – двухлетняя девочка – госпитализирована.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

22:10, 05 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
357
0
#Ижевск\n#гибель людей\n#ДТП