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Семь подростков были допрошены после избиения молодого человека в Ижевске

15:10, 30 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Семь подростков были допрошены после избиения молодого человека в Ижевске
15:10, 30 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
182
0
#подростки\n#уголовное дело\n#Ижевск\n#насилие
Фото: скриншот из видео
182
0

Проводится дополнительное патрулирование улиц экипажами ППС.

Ижевск. Удмуртия. После избиения молодого человека на Центральной площади Ижевска следователи допросили семь несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков избивает молодого человека. После этого было возбуждено уголовное дело и задержаны причастные к избиению подростки. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования этого дела.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ижевска проведет экстренное совещание для анализа ситуации и выработки мер профилактики правонарушений среди подростков. В работе комиссии примут участие руководители школы, следователи, психологи и другие.

Помимо этого, МВД по республике организовало дополнительное патрулирование мест возможного скопления подростков. Пока экипаж не выявил нарушений общественного порядка.

15:10, 30 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
182
0
#подростки\n#уголовное дело\n#Ижевск\n#насилие