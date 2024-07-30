Семь подростков были допрошены после избиения молодого человека в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. После избиения молодого человека на Центральной площади Ижевска следователи допросили семь несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков избивает молодого человека. После этого было возбуждено уголовное дело и задержаны причастные к избиению подростки. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования этого дела.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ижевска проведет экстренное совещание для анализа ситуации и выработки мер профилактики правонарушений среди подростков. В работе комиссии примут участие руководители школы, следователи, психологи и другие.

Помимо этого, МВД по республике организовало дополнительное патрулирование мест возможного скопления подростков. Пока экипаж не выявил нарушений общественного порядка.