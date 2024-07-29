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Жительница Глазова отсудила у городской администрации 70 тысяч рублей за плохую дорогу

17:52, 29 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жительница Глазова отсудила у городской администрации 70 тысяч рублей за плохую дорогу
17:52, 29 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
17
0
#Глазов\n#дороги Удмуртии\n#суды
Фото: ИА «Сусанин»
17
0

Изначально иск был на полмиллиона рублей.

Глазов. Удмуртия. Жительница Глазова отсудила у городской администрации 70 тыс. рублей за плохую дорогу. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что истец получила травмы обеих ног, споткнувшись на глубоких разрушениях асфальта на пересечении тротуара и въезда в больничный городок по адресу: улица Кирова, 27. Женщина просила возместить материальный и моральный вред и взыскать полмиллиона рублей с глазовской администрации. Также истец просила устранить разрушения асфальта для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Суд пришел к выводу, что заявленная компенсация морального вреда очевидно завышена и взыскал с ответчика компенсацию в размере 70 тыс. рублей. Исковые требования истца о возмещении расходов на лечение были удовлетворены в полном объеме. В требовании о ремонте разрушенной дороги женщине отказали, так как такой способ защиты, как указание на обязанность, гражданским законодательством не предусмотрен.

Решение вступило в законную силу.

17:52, 29 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
17
0
#Глазов\n#дороги Удмуртии\n#суды