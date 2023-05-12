В Удмуртии начнётся капитальная реконструкция моста через Иж в Якшур-Бодьинском районе

Ижевск. Удмуртия. В июне 2023 года движение по старому мосту через реку Иж в Якшур-Бодьинском районе закроют. Как сообщила пресс-служба Миндортранса Удмуртии, здесь начнутся работы по разборке моста и его реконструкции в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Отмечается, что старый мост полностью деревянный. Проезжая часть узкая, двум машинам на нём не разъехаться. С периодичностью в 2-3 месяца доски на проезжей части выходят из строя, их меняют. Соответственно снижена и грузоподъемность. Кроме того, из-за множества опор весной возникают ледовые заторы.

Новый мост планируют сделать однопролётным с береговыми опорами для беспрепятственного ледохода; конструкция — металлическая, прошедшая антикоррозийную обработку и имеющая гарантию до 20 лет. Проезжую часть планируют сделать шире — двухполосную с барьерным и перильным ограждением. Длина металлического пролётного строения составит 33 метра; дорожное полотно — асфальтобетон; грузоподъёмность — более 80 тонн.

На время реконструкции рядом установят временный мост. Сейчас специалисты проводят работу по устройству к нему подъездных путей. Планируется, что движение будет одностороннее реверсивное со светофорным регулированием.

Завершение реконструкции моста через Иж запланировано на 2024 год.