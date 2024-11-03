Ремонт моста через реку Ува завершили в Вавожском районе

Вавож. Удмуртия. В Удмуртии завершили ремонт моста через реку Ува у села Вавож. Об этом рассказали в сообществе «Дороги Удмуртской Республики» в соцсети «ВКонтакте».

Из-за изношенности моста до ремонта его грузоподъёмность снизили до 40 тонн. После окончания работ разрешённая грузоподъёмность составила более ста тонн.

В ходе ремонта на объекте заменили резиновые опорные части конструкции, обновили береговые опоры, полностью обновили гидроизоляцию. Кроме того, с обеих сторон моста восстановили сопряжение моста с дорогой и уложили два слоя асфальта. Также для безопасности пешеходов обустроили тротуар и установили освещение.

Длина моста превышает 99 метров, а общая протяжённость работ составила 228 метров. Конструкция связывает две региональные трассы — «Можга-Вавож» и «Ува-Вавож».