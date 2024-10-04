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В Удмуртии закроют автомобильное движение по мосту через реку Нязь в селе Чутырь

15:35, 04 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии закроют автомобильное движение по мосту через реку Нязь в селе Чутырь
15:35, 04 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
163
0
#Игра\n#Удмуртия\n#мосты
Фото: udmurt.ru
163
0

Здесь предстоит заменить верхний слой и средний настил мостового покрытия. 

Игра. Удмуртия. В селе Чутырь Игринского района закроют автомобильное движение по мосту через реку Нязь. Сооружение пришло в негодность, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики.

Движение будет ограничено 00:01 вторника, 8 октября и до 23:59 субботы, 12 октября. Рабочим предстоит заменить верхний средний настил мостового покрытия. Отмечается, что для пешеходов организуют проход по незадействованным в ремонте участкам моста. Школьный маршрут курсировать не будет, детей планируется перевести на дистант.

«Для автомобильного транспорта объезд возможен при проезде от федеральной трассы М-7 «Волга» (перекресток с автодорогой М7 «Волга» - Кионгоп) на расстояние около 2,5 км в сторону деревни Чемошур с последующим поворотом направо в сторону ул. Совхозная села Чутырь», — сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

15:35, 04 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
163
0
#Игра\n#Удмуртия\n#мосты