В Завьяловском районе водитель «Хендая» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «ГАЗон»

Завьялово. Удмуртия. На территории Завьяловского района столкнулись «Хендай» с прицепом и «ГАЗон». Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 2 июля на 3-м километре дороги «Каменное – река Иж – Можгинский тракт» в Завьяловском районе 34-летний водитель «Хендай Солярис» с прицепом, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ГАЗон» под управлением 41-летнего мужчины.

В результате ДТП водители и 50-летний пассажир «ГАЗона» получили травмы, госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка, причины устанавливаются.