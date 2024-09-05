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Подросток на мопеде сбил двух детей в Завьяловском районе

13:15, 05 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Подросток на мопеде сбил двух детей в Завьяловском районе
13:15, 05 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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0
#Завьялово\n#дети\n#госпитализация\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Водитель не имел прав.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе 16-летний водитель мопеда сбил двух детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 4 сентября напротив дома №1 «Б» по улице Лазурной деревни Шудья на территории коттеджного поселка «Тихие Зори 1» несовершеннолетний водитель без прав сбил 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку, переходивших дорогу.

В результате ДТП юные пешеходы получили травмы, госпитализированы.

Подростка привлекли к административной ответственности. Мопед помещен на спецстоянку.

13:15, 05 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
50
0
#Завьялово\n#дети\n#госпитализация\n#ДТП