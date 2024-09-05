Подросток на мопеде сбил двух детей в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе 16-летний водитель мопеда сбил двух детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 4 сентября напротив дома №1 «Б» по улице Лазурной деревни Шудья на территории коттеджного поселка «Тихие Зори 1» несовершеннолетний водитель без прав сбил 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку, переходивших дорогу.

В результате ДТП юные пешеходы получили травмы, госпитализированы.

Подростка привлекли к административной ответственности. Мопед помещен на спецстоянку.