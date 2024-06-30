Житель Алнашского района ударил жену и отправился в колонию строгого режима

Алнаши. Удмуртия. Жителя Алнашского района осудили за избиение жены, после которого она скончалась. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Вечером 12 апреля между супругами возникла ссора на бытовой почве. 41-летний подсудимый и 48-летняя потерпевшая гостили у матери мужчины в деревне Ляли Алнашского района. В ходе конфликта мужчина ударил жену по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Решением суда обвиняемого отправили в колонию строгого режима на восемь лет.