Жителей Удмуртии предупредили об активизации мошенников при игре Hamster Kombat

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупреждают, что злоумышленники стали использовать популярную TГ-игру Hamster Kombat («Битва хомяков»; 18+) для обмана пользователей. Об этом сообщает МВД по республике со ссылкой на «Вестник киберполиции России».

Hamster Kombat – это мобильное приложение, в котором пользователю предлагают сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и зарабатывая монеты.

Один из видов обмана — приглашение участников. Пользователям игры, где нужно охотиться за хомяком, для повышения своего уровня необходимо время от времени приглашать в приложение новых игроков ради бонусов. Мошенники предлагают услугу по накрутке таких «друзей» (рефералов) по 50 рублей за штуку. Пробная закупка срабатывает, и клиент соглашается на более крупную партию. После этого продавец исчезает.

Другая опасность — кража Telegram-аккаунта. Мошенники через разные сайты подсовывают пользователям, которые ещё не успели зарегистрироваться, ссылку на свой бот, маскирующийся под официальное приложение разработчика. При входе в него злоумышленники фиксируют личную информацию: геолокацию, данные о wi-fi-точке, пароли учётных записей и контакты.

Данная схема и подобные ей представляют опасность в перспективе. К примеру, если к взломанному аккаунту привязать онлайн-кошелёк, все средства, которые на нем окажутся, уйдут на счета хакеров при минимальных усилиях с их стороны.

В полиции подчеркнули, что среди пользователей, интересующихся игрой про хомяка, немало пенсионеров — это основная целевая аудитория мошенников.