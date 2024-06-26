Обильные дожди размыли дамбу на реке Медла в Удмуртии

Дебёсы. Удмуртия. Из-за обильных ливней в деревне Заречная Медла, что в Дебёсском районе Удмуртии, местная река вышла из берегов. Фото и видео произошедшего поделились в соцсетях очевидцы.

Река Медла (приток Чепцы) 24 июня размыла земляную дамбу на верхнем пруду. Обильные потоки воды хлынули вниз, неся угрозу автомобильному мосту, соединяющему деревню дорогой с райцентром.

«На место выезжала оперативная группа администрации района. Благодаря грамотным и своевременным действиям, привлечению техники колхоза имени Калинина разрушение моста удалось предотвратить», — сообщили в администрации Дебёсского района.

UPD: Позднее глава района Андрей Иванов сообщил в соцсетях, что «смыло только дорогу, которая ведёт на склады и фермы СПК имени Калинина, её строил колхоз для своих нужд. Они планируют данную дорогу восстановить».

С прекращением ливней пока что вода ушла.