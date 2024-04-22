В Удмуртии стали известны подробности выпадения ребёнка в окно

Ижевск. Удмуртия. МВД по Удмуртии сообщило подробности инцидента, при котором двухлетний ребёнок выпал в окно. Как сообщает пресс-служба ведомства, В Ижевске малыш выпал с балкона третьего этажа на улице Молодёжной.

20 апреля мама ребёнка вышла из комнаты разогреть ему еду, в это время малыш зашёл на балкон, дверь которого была приоткрыта, забрался на тумбу и выпал из окна. Его срочно отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу; врачи диагностировали кататравма, ушиб грудной клетки и брюшной области.

Напомним, это первый случай выпадения детей с начала 2024 года в Удмуртии. В 2023 году было зарегистрировано 14 аналогичных фактов, в результате которых двое детей погибли.

МВД по Удмуртской Республике обращается к родителям: во избежание трагедий, связанных с выпадением детей, необходимо строго соблюдать меры безопасности:

1. Никогда не оставляйте детей без присмотра вблизи открытых окон.

2. Установите поворотные оконные ручки с замками.

3. Поставьте ограничители, не позволяющие окнам открываться нараспашку.

4. Установите решетку.

5. Никогда не держите рядом с окнами мебель, которая может служить лестницей для ребенка.

6. Обучайте детей правилам безопасности.

7. Проверяйте состояние окон и замков на предмет возможных повреждений.

8. Не оставляйте двери на балкон открытыми, даже если там установлены решетки.

«Важно помнить: москитная сетка не является защитой от выпадения! Дети опираются на нее руками и вместе с ней падают вниз», — подчеркнули в МВД.