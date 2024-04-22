Двухлетний ребёнок выпал из окна в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выпал из окна ребёнок. Как сообщила в соцсетях детский омбудсмен по республике Ольга Авдеева, это первый зарегистрированный случай выпадения ребёнка из окна в этом году.

Двухлетний малыш остался жив.

А омбудсмен обратилась к родителям: «Уважаемые родители! Ежегодно из окон выпадают дети, многие случаи заканчиваются летальным исходом! Впереди майские праздники. Пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра, не оставляйте окна открытыми, если в помещении есть ребёнок!».