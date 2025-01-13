Якшур-Бодьинской школе-интернату пришлось устранить нарушения СанПиН по требованию суда

Якшур-Бодья. Удмуртия. По иску Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Якшур-Бодьинскую школу-интернат обязали устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе профилактического визита в марте 2024 года в отношении школы Управлением были выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

- учебные кабинеты не обеспечены холодным и горячим водоснабжением;

- стены и потолок спортивного зала имеют множественные следы протекания кровли, дефекты в виде отслоения покрытия;

- помещения для душевых в спортивных раздевалках не оборудованы, произведен их демонтаж, осуществляется использование данных помещений не по назначению.

По данным нарушениям школе-интернату выдано предписание со сроком исполнения 1 августа 2024 года. Нарушения школой были устранены частично (не выполнен ремонт стен и потолка спортивного зала, в раздевалке для девочек при спортивном зале; душевые для девочек и мальчиков при спортивном зале не оборудованы, используются не по назначению; учебные кабинеты (начальных классов №211, 212, 213) не обеспечены холодным и горячим водоснабжением).

В связи с чем Управление обратилось в Якшур-Бодьинский районный суд УР с исковым заявлением в интересах неопределённого круга лиц с требованиями о признании бездействия ГКОУ УР «Якшур-Бодьинская школа-интернат» незаконным и возложении обязанности устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

По решению суда исковые требования Управления удовлетворены (решение суда не вступило в законную силу).