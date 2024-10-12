Стену памяти открыли в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

Якшур-Бодья. Удмуртия. Стену памяти открыли в деревне Порва в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Об этом сообщает администрация района.

На памятнике написаны имена местных жителей — участников Великой Отечественной войны, которые уходили на фронт из девяти населенных пунктов, входивших на тот момент в колхоз «Путь Ильича».

Неравнодушные жители высадили вокруг памятника цветы, уложили плитку и сделали бордюры.

После открытия Стены памяти гостей мероприятия ждала фронтовая каша и концерт от артистов Якшур-Бодьинского Дома культуры.