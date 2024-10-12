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Стену памяти открыли в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

15:00, 12 октября, 2024
Стену памяти открыли в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии
15:00, 12 октября, 2024
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#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#память\n#Великая Отечественная Война
Фото: vk.com/yakshurbodya_adm
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На памятнике — имена местных жителей, которые уходили на фронт.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Стену памяти открыли в деревне Порва в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Об этом сообщает администрация района. 

На памятнике написаны имена местных жителей — участников Великой Отечественной войны, которые уходили на фронт из девяти населенных пунктов, входивших на тот момент в колхоз «Путь Ильича».

Неравнодушные жители высадили вокруг памятника цветы, уложили плитку и сделали бордюры. 

После открытия Стены памяти гостей мероприятия ждала фронтовая каша и концерт от артистов Якшур-Бодьинского Дома культуры.

15:00, 12 октября, 2024
35
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#память\n#Великая Отечественная Война