Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Жители Ижевска не остались без воды в кранах после порыва в Металлурге

10:55, 10 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Жители Ижевска не остались без воды в кранах после порыва в Металлурге
10:55, 10 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
437
0
#Ижевск\n#порыв
Источник фото: ИИ
437
0

Без воды остаётся лишь здание школы №35.

Ижевск. Удмуртия. Излив воды в Ижевске в микрорайоне Металлург не оставил горожан без воды в кранах. В этом заверили «Сусанина» в пресс-службе Ижводоканала.

Напомним, с утра 10 марта прорвало трубу в 500 мм, вода полилась на проезжую часть дороги. Временно пришлось остановить движение трамваев и троллейбусов в районе.

К 10 утра порыв локализовали. Возникшую наледь ликвидируют сотрудники ДРЭУ. Без водоснабжения осталась школа №35. В жилых домах вода в краны потребителей поступает.

«В период переключения подачи воды возможно в двух домах прерывалось водоснабжение, но это совсем недолго. К вечеру ремонт на месте порыва планируем завершить», — заверили в Ижводоканале.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:55, 10 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
437
0
#Ижевск\n#порыв