Ижевск. Удмуртия. Излив воды в Ижевске в микрорайоне Металлург не оставил горожан без воды в кранах. В этом заверили «Сусанина» в пресс-службе Ижводоканала.

Напомним, с утра 10 марта прорвало трубу в 500 мм, вода полилась на проезжую часть дороги. Временно пришлось остановить движение трамваев и троллейбусов в районе.

К 10 утра порыв локализовали. Возникшую наледь ликвидируют сотрудники ДРЭУ. Без водоснабжения осталась школа №35. В жилых домах вода в краны потребителей поступает.

«В период переключения подачи воды возможно в двух домах прерывалось водоснабжение, но это совсем недолго. К вечеру ремонт на месте порыва планируем завершить», — заверили в Ижводоканале.