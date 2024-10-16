Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

Полиция Ижевска задержала подозреваемого в угоне каршерингового авто

14:50, 16 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Полиция Ижевска задержала подозреваемого в угоне каршерингового авто
14:50, 16 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#угон автомобиля\n#каршеринг
Фото: скриншот видео МВД по Удмуртии
65
0

Пьяный водитель воспользовался открытой машиной, но попал в аварию.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, который подозревается в угоне каршеринговой машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

В конце сентября 53-летний ижевчанин арендовал на сутки автомобиль «Хавал». Вечером в каршеринговом приложении он обнаружил, что его машина выехала с парковки. Когда мужчина вышел на улицу, то автомобиля на месте уже не было.

Спустя некоторое время полиция нашла иномарку на улице Удмуртской. Также сотрудники МВД задержали подозреваемого в угоне 48-летнего ранее судимого жителя Ижевска.

По версии органов дознания, пьяный мужчина решил уехать к другу в Завьяловский район. Он заметил на парковке у многоэтажки открытую иномарку и угнал её, но, двигаясь по улице Удмуртской, злоумышленник попал в ДТП. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 УК России («Неправомерное завладение транспортным средством»). За управление машиной в пьяном состоянии подозреваемый подвергнут административному аресту. Также с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

14:50, 16 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#угон автомобиля\n#каршеринг