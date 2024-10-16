Полиция Ижевска задержала подозреваемого в угоне каршерингового авто

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, который подозревается в угоне каршеринговой машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В конце сентября 53-летний ижевчанин арендовал на сутки автомобиль «Хавал». Вечером в каршеринговом приложении он обнаружил, что его машина выехала с парковки. Когда мужчина вышел на улицу, то автомобиля на месте уже не было.

Спустя некоторое время полиция нашла иномарку на улице Удмуртской. Также сотрудники МВД задержали подозреваемого в угоне 48-летнего ранее судимого жителя Ижевска.

По версии органов дознания, пьяный мужчина решил уехать к другу в Завьяловский район. Он заметил на парковке у многоэтажки открытую иномарку и угнал её, но, двигаясь по улице Удмуртской, злоумышленник попал в ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 УК России («Неправомерное завладение транспортным средством»). За управление машиной в пьяном состоянии подозреваемый подвергнут административному аресту. Также с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.