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У ижевчанки угнали автомобиль, пока она его прогревала

16:00, 05 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
У ижевчанки угнали автомобиль, пока она его прогревала
16:00, 05 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
205
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#Ижевск\n#пьяные\n#угон автомобиля
Источник фото: скриншот из видео
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Неизвестный сел в машину к потерпевшей и требовал его отвезти.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка не успела прогреть автомобиль, как его угнали. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В полицию с заявлением об угоне обратилась 52-летняя ижевчанка. Она пояснила, что утром во время прогрева автомобиля на парковке рядом с домом к ней на заднее сиденье «Опель Мокка» подсел неизвестный. Он угрожал женщине бутылкой и требовал отвезти его. Потерпевшая испугалась и выбежала из машины. После этого мужчина пересел за руль и скрылся в неизвестном направлении.

По горячим следам угонщика задержали. Им оказался 48-летний безработный, ранее судимый мужчина. Выяснилось, что в момент преступления он был подшофе.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Потерпевшей вернули транспорт.

16:00, 05 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
205
0
#Ижевск\n#пьяные\n#угон автомобиля