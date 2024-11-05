У ижевчанки угнали автомобиль, пока она его прогревала

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка не успела прогреть автомобиль, как его угнали. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В полицию с заявлением об угоне обратилась 52-летняя ижевчанка. Она пояснила, что утром во время прогрева автомобиля на парковке рядом с домом к ней на заднее сиденье «Опель Мокка» подсел неизвестный. Он угрожал женщине бутылкой и требовал отвезти его. Потерпевшая испугалась и выбежала из машины. После этого мужчина пересел за руль и скрылся в неизвестном направлении.

По горячим следам угонщика задержали. Им оказался 48-летний безработный, ранее судимый мужчина. Выяснилось, что в момент преступления он был подшофе.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Потерпевшей вернули транспорт.