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Житель Ижевска подозревается в угоне автомобиля из автосервиса

11:00, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Житель Ижевска подозревается в угоне автомобиля из автосервиса
11:00, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
255
0
#Ижевск\n#угон автомобиля
Источник фото: unsplash.com (Олег Мороз)
255
0

По версии следствия, он проник в автосервис, угнал авто, после чего попал в аварию.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска подозревается в угоне автомобиля из автосервиса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, 28-летний ранее судимый подозреваемый, будучи пьяным, проходил мимо автосервиса и заметил открытый «ВАЗ-21140». Не обнаружив ключи, мужчина через незапертую дверь проник в автосервис, где в ящике с инструментами нашёл ключи от другой машины. Ему удалось завести автомобиль, но после непродолжительной поездки он не справился с управлением — машина опрокинулась и мужчина скрылся с места происшествия.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

11:00, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
255
0
#Ижевск\n#угон автомобиля