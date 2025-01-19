Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска подозревается в угоне автомобиля из автосервиса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, 28-летний ранее судимый подозреваемый, будучи пьяным, проходил мимо автосервиса и заметил открытый «ВАЗ-21140». Не обнаружив ключи, мужчина через незапертую дверь проник в автосервис, где в ящике с инструментами нашёл ключи от другой машины. Ему удалось завести автомобиль, но после непродолжительной поездки он не справился с управлением — машина опрокинулась и мужчина скрылся с места происшествия.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.