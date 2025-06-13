Ижевск. Удмуртия. Удмуртия по итогам первого квартала 2025 года вошла в пятёрку регионов России по числу автоугонов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «АльфаСтрахование».

В целом по России за это время в 1,3 раза выросло количество угонов машин. В лидерах остаются Москва и Санкт-Петербург, в этом году к ним добавилась Удмуртия, а также Курская и Астраханская области.

«Чаще всего за этот период заявляли об угонах владельцы автомобилей Лада. За ней в рейтинге идут марки Хендай, Киа, Рено и ГАЗ. В январе–мае прошлого года топ возглавляли Хендай, Киа и Лада», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что стали чаще угонять и китайские автомобили. Если в 2024 году было подано заявление об угоне всего одного автомобиля, то в текущем году зафиксировано несколько случаев с разными брендами – Грейт Уолл, Джили и Чери.