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Пьяный мужчина угнал КАМАЗ у жителя Сарапула

12:50, 15 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пьяный мужчина угнал КАМАЗ у жителя Сарапула
12:50, 15 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
80
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#машина\n#угон автомобиля
Фото: unsplash.com (Christian Chen)
80
0

Подозреваемый уснул в кабине машины, а, проснувшись, решил покататься.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в угоне КАМАЗа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Ранее в полицию обратился 37-летний житель Сарапула, у которого похитили КАМАЗ стоимостью свыше 700 тыс. рублей. Мужчина припарковал машину у своего дома, но оставил ключи в замке зажигания, и после этого уже не видел транспорт.

Сотрудники МВД по горячим следам смогли выявить подозреваемого — 25-летнего жителя города Кунгур, который приехал в Сарапул на заработки. Будучи пьяным он залез в кабину большегруза и уснул. Когда проснулся, завёл машину и поехал, но вскоре остановился и бросил грузовик на одном из перекрестков города. Отмечается, что задержанный не имеет прав. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 УК России («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). КАМАЗ вернули владельцу. За совершённое преступление подозреваемый может лишиться свободы на срок до 5 лет. 

12:50, 15 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
80
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#машина\n#угон автомобиля