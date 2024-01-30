Молодая девушка погибла в результате аварии на трассе в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии произошло ещё одно смертельное ДТП за день. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

«Около 16:00 поступило очередное сообщение о ДТП на автодороге «Ижевск – Воткинск» вблизи поворота в ДОЛ "Ёлочка". По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля: "Лада Ларгус" и два "Датсуна"», — говорится в сообщении.

Всего пострадали шесть человек. Есть погибшая — девушка около 25 лет. Причины и обстоятельства устанавливаются Госавтоинспекцией Удмуртии.