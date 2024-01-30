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Молодая девушка погибла в результате аварии на трассе в Удмуртии

17:50, 30 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Молодая девушка погибла в результате аварии на трассе в Удмуртии
17:50, 30 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
490
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
490
0

Три легковых авто столкнулись на дороге «Ижевск – Воткинск».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии произошло ещё одно смертельное ДТП за день. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

«Около 16:00 поступило очередное сообщение о ДТП на автодороге «Ижевск – Воткинск» вблизи поворота в ДОЛ "Ёлочка". По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля: "Лада Ларгус" и два "Датсуна"», — говорится в сообщении.

Всего пострадали шесть человек. Есть погибшая — девушка около 25 лет. Причины и обстоятельства устанавливаются Госавтоинспекцией Удмуртии.

17:50, 30 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
490
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей