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Ижевчанка смогла потушить возгорание в квартире до приезда пожарных

16:30, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчанка смогла потушить возгорание в квартире до приезда пожарных
16:30, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
765
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#происшествие
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
765
0

Огонь вспыхнул в светильнике и начал плавить натяжной потолок.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска самостоятельно ликвидировала возгорание в квартире до приезда пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Сообщение о пожаре в доме на улице Сарапульской поступило 20 января в 19:09. 

Выяснилось, что огонь вспыхнул на втором этаже дома, когда хозяйка делала ремонт в соседней комнате. Почувствовав запах гари, женщина побежала в другую комнату и увидела, что пламя начало плавить натяжной потолок, а он стал капать на мебель.

Женщина не растерялась и сразу отключила счётчик и вызвала пожарных. После этого она сама решила потушить возгорание водой и справилась с этим.

По предварительной причине, пожар возник из-за короткого замыкания в светодиодном светильнике на потолке. Огонь повредил потолок, внутреннюю отделку комнаты, имущество, деревянные перекрытия потолка.

Пожарные напоминают, что для избежания подобных ситуаций в жилых помещениях следует устанавливать пожарные извещатели. Они вовремя среагирует на дым и оповестят жильцов о пожаре громким звуком. Также горожанам нужно следить за исправностью электропроводки

16:30, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
765
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#происшествие