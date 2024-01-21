Ижевчанка смогла потушить возгорание в квартире до приезда пожарных

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска самостоятельно ликвидировала возгорание в квартире до приезда пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о пожаре в доме на улице Сарапульской поступило 20 января в 19:09.

Выяснилось, что огонь вспыхнул на втором этаже дома, когда хозяйка делала ремонт в соседней комнате. Почувствовав запах гари, женщина побежала в другую комнату и увидела, что пламя начало плавить натяжной потолок, а он стал капать на мебель.

Женщина не растерялась и сразу отключила счётчик и вызвала пожарных. После этого она сама решила потушить возгорание водой и справилась с этим.

По предварительной причине, пожар возник из-за короткого замыкания в светодиодном светильнике на потолке. Огонь повредил потолок, внутреннюю отделку комнаты, имущество, деревянные перекрытия потолка.

Пожарные напоминают, что для избежания подобных ситуаций в жилых помещениях следует устанавливать пожарные извещатели. Они вовремя среагирует на дым и оповестят жильцов о пожаре громким звуком. Также горожанам нужно следить за исправностью электропроводки