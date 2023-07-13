Велосипедистов обстреляли из пневматического оружия в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Ночью в Ижевске группу велосипедистов обстреляли из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Потерпевшие обратились в полицию и рассказали, что всё произошло вблизи остановки «Зоопарк». Сотрудникам удалось найти подозреваемого — неработающего, ранее судимого ижевчанина. В его квартире в ходе обыска нашли пневматическую винтовку, магазин и 4 пули.

В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»).