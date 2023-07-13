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Велосипедистов обстреляли из пневматического оружия в Ижевске

10:20, 13 июля, 2023
Велосипедистов обстреляли из пневматического оружия в Ижевске
10:20, 13 июля, 2023
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#стрельба\n#полиция\n#велосипедисты
Фото: arzik2
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Подозреваемого нашли, в его квартире провели обыск.

Ижевск. Удмуртия. Ночью в Ижевске группу велосипедистов обстреляли из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Потерпевшие обратились в полицию и рассказали, что всё произошло вблизи остановки «Зоопарк». Сотрудникам удалось найти подозреваемого — неработающего, ранее судимого ижевчанина. В его квартире в ходе обыска нашли пневматическую винтовку, магазин и 4 пули.

В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

10:20, 13 июля, 2023
681
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#стрельба\n#полиция\n#велосипедисты