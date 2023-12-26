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Жителя Удмуртии осудили за заведомо ложный донос о минировании торгового центра

14:26, 26 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Удмуртии осудили за заведомо ложный донос о минировании торгового центра
14:26, 26 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
45
0
#минирование\n#торговые центры\n#ложный теракт\n#Можга
Фото: unsplash.com (Тинги Травма)
45
0

Подсудимый совершил преступление в состоянии опьянения.

Можга. Удмуртия. За предоставление заведомо ложной информации о готовящемся взрыве осуждён житель Удмуртии. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Установлено, что в октябре 2023 года 38-летний мужчина позвонил в дежурную часть межмуниципального отделения МВД России «Можгинский» и сообщил о минировании ТЦ «Рояль». В момент звонка доносчик находился в состоянии опьянения.

Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на 3 года с испытательным сроком 2 года по части 2 статьи 207 УК России («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей»).

14:26, 26 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
45
0
#минирование\n#торговые центры\n#ложный теракт\n#Можга