При неосторожной заправке бензиновой зажигалки житель Ижевска получил ожоги

Ижевск. Удмуртия. Неосторожная заправка зажигалки обернулась трагедией для жителя Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

На улице Красноармейской мужчина 1986 года рождения, заправляя бензином зажигалку, пролил часть жидкости на руки и одежду. Когда чиркнул пьезоэлемент для проверки — вспыхнул.

В результате неосторожного обращения с огнём мужчина получил ожоги различной степени тяжести кисти 1 и 2 степени тяжести. Пострадало 2% тела.