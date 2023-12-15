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При неосторожной заправке бензиновой зажигалки житель Ижевска получил ожоги

09:42, 15 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
При неосторожной заправке бензиновой зажигалки житель Ижевска получил ожоги
09:42, 15 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
42
0
#Ижевск\n#ожоги
Фото: unsplash.com (Marek Szturc)
42
0

Часть жидкости пролилась на руки и одежду, от искры всё вспыхнуло.

Ижевск. Удмуртия. Неосторожная заправка зажигалки обернулась трагедией для жителя Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

На улице Красноармейской мужчина 1986 года рождения, заправляя бензином зажигалку, пролил часть жидкости на руки и одежду. Когда чиркнул пьезоэлемент для проверки — вспыхнул.

В результате неосторожного обращения с огнём мужчина получил ожоги различной степени тяжести кисти 1 и 2 степени тяжести. Пострадало 2% тела.

09:42, 15 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
42
0
#Ижевск\n#ожоги