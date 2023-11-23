В Удмуртии ищут пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в конце октября

Глазов. Удмуртия. Следователи принимают меры к установлению пассажиров автобуса, с участием которого произошло ДТП на автодороге «Воткинск – Ижевск». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

Глазовский межрайонный следственный отдел продолжает расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, 28 октября 2023 года произошла авария на 22 км автодороги «Воткинск – Ижевск» с участием автобуса, следовавшего по маршруту «Воткинск – Ижевск – Глазов», в результате которого пострадали пять пассажиров автобуса, один из которых — 40-летний житель Ижевска — получил тяжёлую травму.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что на момент ДТП в салоне автобуса находились 19 пассажиров, 11 из которых признаны по делу потерпевшими.

В целях обеспечения полноты и объективности при установлении обстоятельств произошедшего следователи просят остальных пассажиров обратиться в любой из межрайонных следственных отделов по одному из адресов:

- Глазов, переулок Тупиковый, 9; телефон 8 (982) 124-65-42;

- Воткинск, улица Железнодорожная, 2; телефон (34145) 4-39-09;

- Ижевск, улица Лихвинцева, 49 (СУ СК РФ по УР); телефон (3412) 41-39-00.