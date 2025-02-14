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Житель Киясовского района потерялся в лесу на самодельном снегоходе

10:20, 14 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Житель Киясовского района потерялся в лесу на самодельном снегоходе
10:20, 14 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
135
0
#Киясовский район\n#поиск людей
Источник фото: t.me/AAShutkin
135
0

Его нашли почти в трёх километрах от дома.

Киясово. Удмуртия. Житель Киясовского района заблудился в лесу на самодельном снегоходе. Об этом сообщил председатель государственного комитета по ГО И ЧС Андрей Шуткин в своём ТГ-канале.

Заблудившийся 45-летний мужчина позвонил в службу 112 около 22:00 13 февраля. Специалистам он рассказал, что выехал в сторону Татарстана из деревни Верхняя Малая Салья, однако на пути транспорт сломался и мужчина заблудился. Координаты его местоположения определили при звонке.

Около 03:22 14 февраля сотрудники поисково-спасательной службы Удмуртии вместе с полицией и егерем обнаружили мужчину в 2,8 км от деревни. Домой заблудившегося отбуксировали на его снегоходе. Отмечается, что медпомощь не потребовалась.

10:20, 14 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
135
0
#Киясовский район\n#поиск людей