Киясово. Удмуртия. Житель Киясовского района заблудился в лесу на самодельном снегоходе. Об этом сообщил председатель государственного комитета по ГО И ЧС Андрей Шуткин в своём ТГ-канале.

Заблудившийся 45-летний мужчина позвонил в службу 112 около 22:00 13 февраля. Специалистам он рассказал, что выехал в сторону Татарстана из деревни Верхняя Малая Салья, однако на пути транспорт сломался и мужчина заблудился. Координаты его местоположения определили при звонке.

Около 03:22 14 февраля сотрудники поисково-спасательной службы Удмуртии вместе с полицией и егерем обнаружили мужчину в 2,8 км от деревни. Домой заблудившегося отбуксировали на его снегоходе. Отмечается, что медпомощь не потребовалась.