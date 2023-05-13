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В центре Ижевска трамвай сошёл с рельсов

17:21, 13 мая, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В центре Ижевска трамвай сошёл с рельсов
17:21, 13 мая, 2023
Константин Ижболдин
журналист
67
0
#ИжГЭТ\n#трамвай\n#авария\n#Ижевск\n#происшествие
Фото: ИжГЭТ
67
0

В результате аварии пострадавших нет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после пересечения улиц Ленина и Коммунаров по ходу движения из центра сошел с рельсов трамвай. Очевидцы сообщили о происшествии в социальных сетях. 

Имеется видео регистратора из автомобиля. 

В ИжГЭТ подтвердили информацию о ЧП. На официальной странице во «ВКонтакте» размещена краткая констатация факта – «в 16:08 на улице Ленина произошёл сход трамвайного вагона. Сошли обе тележки вправо. В результате схода пострадавших нет. По данному факту на предприятии будет проведено служебное расследование». 

Движение трамваев 2, 5, 10, 12 маршрутов по улице Ленина возобновилось в 17:30. В ближайшее время интервалы движения могут быть увеличены.

 

 

17:21, 13 мая, 2023
Константин Ижболдин
журналист
67
0
#ИжГЭТ\n#трамвай\n#авария\n#Ижевск\n#происшествие