В центре Ижевска трамвай сошёл с рельсов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после пересечения улиц Ленина и Коммунаров по ходу движения из центра сошел с рельсов трамвай. Очевидцы сообщили о происшествии в социальных сетях.

Имеется видео регистратора из автомобиля.

В ИжГЭТ подтвердили информацию о ЧП. На официальной странице во «ВКонтакте» размещена краткая констатация факта – «в 16:08 на улице Ленина произошёл сход трамвайного вагона. Сошли обе тележки вправо. В результате схода пострадавших нет. По данному факту на предприятии будет проведено служебное расследование».

Движение трамваев 2, 5, 10, 12 маршрутов по улице Ленина возобновилось в 17:30. В ближайшее время интервалы движения могут быть увеличены.