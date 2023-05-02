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Из-за брошенного пенсионером окурка в Каракулино сгорело почти полгектара сухой травы

13:20, 02 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
Из-за брошенного пенсионером окурка в Каракулино сгорело почти полгектара сухой травы
13:20, 02 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
280
0
#МЧС\n#Каракулино\n#ландшафтный пожар\n#пенсионеры\n#курение
Фото: пресс-служба ГУ МЧС УР
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Пожарным удалось спасти от огня находившийся рядом жилой дом.

Каракулино. Удмуртия. В Каракулино произошел ландшафтный пожар из-за брошенного пенсионером окурка. Площадь возгорания составила 0,4 га, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

24 апреля в 16:43 на пульт пожарно-спасательной части в Каракулино позвонил участник местной добровольной пожарной команды и сообщил о возгорании сухой растительности в пределах села. В 200 метрах от границы пожара находился жилой дом с постройками. Усилиями бойцов ПСЧ и добровольца удалось не допустить переход огня на строения и потушить возгорание.

Виновника инцидента нашли. Им оказался пожилой мужчина, который выкинул непотушенный окурок прямо на сухую траву. Благодаря тому, что пожарные смогли предотвратить материальный ущерб, пенсионер отделался предупреждением.

Напомним, на территории Удмуртии действует особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, очистить свои земельные участки от сухой растительности, не сжигать мусор и не разбрасывать сигаретные окурки.

13:20, 02 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
280
0
#МЧС\n#Каракулино\n#ландшафтный пожар\n#пенсионеры\n#курение