Молодая женщина и ребенок получили травмы в ДТП в Воткинском районе

Воткинск. Удмуртия. Ребенок попал в ДТП в Воткинском районе. Двухлетний малыш и перевозившая его девушка доставлены в больницу. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

По установленным данным, 29 апреля около 19:15 на 41-м км дороги Ижевск-Воткинск 28-летняя девушка, водитель автомобиля Hyundai Solarisе, не справилась с управлением. Машина выехала в кювет и опрокинулась.

Водитель и пассажир, двухлетний ребенок, получили травмы и были госпитализированы.