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Молодая женщина и ребенок получили травмы в ДТП в Воткинском районе

17:10, 30 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Молодая женщина и ребенок получили травмы в ДТП в Воткинском районе
17:10, 30 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
63
0
#Удмуртия\n#ГИБДД\n#пострадавшие
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
63
0

Водитель вместе с двухлетним пассажиром доставлены в больницу.

Воткинск. Удмуртия. Ребенок попал в ДТП в Воткинском районе.  Двухлетний малыш и перевозившая его девушка доставлены в больницу. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

По установленным данным, 29 апреля около 19:15 на 41-м км дороги Ижевск-Воткинск 28-летняя девушка, водитель автомобиля Hyundai Solarisе,  не справилась с управлением. Машина выехала в кювет и опрокинулась.

Водитель и пассажир, двухлетний ребенок, получили травмы и были госпитализированы.

17:10, 30 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
63
0
#Удмуртия\n#ГИБДД\n#пострадавшие