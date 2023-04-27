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В Ижевске разнорабочего подозревают в ограблении своего нанимателя

11:11, 27 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске разнорабочего подозревают в ограблении своего нанимателя
11:11, 27 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограбление
Фото: unsplash.com
103
0

Напавший мужчина увидел, как его работодателю вернули долг.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по подозрению в ограблении задержали 53-летнего ранее судимого мужчину, который ударил по голове своего работодателя и забрал находящиеся при нём деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Установлено, что 64-летний мужчина нанял подозреваемого разнорабочим для обустройства приусадебного участка. При этом он знал только имя работника. 

Пока подозреваемый работал на участке, он увидел, как к его нанимателю приехал мужчина и вернул ему долг в размере 40 тыс. рублей. В конце дня хозяин отдал мужчине причитающиеся ему 2 000 рублей, после чего отвернулся и получил удар по голове от своего работника. Подозреваемый забрал 40 тыс. рублей и скрылся.

На момент задержания злоумышленник уже успел потратить похищенную сумму. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 («Грабёж с применением насилия»). Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. 

11:11, 27 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограбление