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Пожарные через окно вынесли женщину из горящего дома в Грахово

11:24, 07 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Пожарные через окно вынесли женщину из горящего дома в Грахово
11:24, 07 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
234
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом\n#пострадавшие\n#спасение людей
Фото: unsplash.com (Stephen Radford)
234
0

В пристрое дома спасатели обнаружили тело мужчины.

Грахово. Удмуртия. В Грахово огнеборцы спасли из пожара женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Информация о возгорании на улице Советской поступила 6 апреля в 17:40. На участке горели пристрой и кровля дома. Огонь распространился на площадь 84 кв. м. 

Огнеборцы республиканской пожарно-спасательной части №28 из горящего дома через окно вынесли женщину 1988 года рождения. Пострадавшая получила ожоги, ее госпитализировали. 

В пристрое дома пожарные обнаружили мужчину 1955 года рождения. Он не имел признаков жизни.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.  

Сотрудники МЧС напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. При возгорании следует сообщать по телефону 01 или 101. 

11:24, 07 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
234
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом\n#пострадавшие\n#спасение людей