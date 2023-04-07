Пожарные через окно вынесли женщину из горящего дома в Грахово

Грахово. Удмуртия. В Грахово огнеборцы спасли из пожара женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Информация о возгорании на улице Советской поступила 6 апреля в 17:40. На участке горели пристрой и кровля дома. Огонь распространился на площадь 84 кв. м.

Огнеборцы республиканской пожарно-спасательной части №28 из горящего дома через окно вынесли женщину 1988 года рождения. Пострадавшая получила ожоги, ее госпитализировали.

В пристрое дома пожарные обнаружили мужчину 1955 года рождения. Он не имел признаков жизни.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сотрудники МЧС напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. При возгорании следует сообщать по телефону 01 или 101.