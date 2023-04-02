В Сюмсинском районе произошло убийство на почве ревности

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе задержана подозреваемая в убийстве 46-летняя местная жительница, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета РФ.

Ранее уже судимая за убийство гражданка теперь подозревается в убийстве женщины на почве ревности к своему сожителю. Следователи выяснили, что вечером 30 марта 2023 года подозреваемая отправилась искать пропавшего мужчину в соседнюю деревню, куда он ушел пару дней назад. Она нашла его в доме местной жительницы, после чего из ревностных побуждений нанесла спящей женщине несколько ножевых ранений, от которых та скончалась на месте.

На данный момент проведен осмотр места преступления, допрашиваются свидетели, назначены медицинская, медико-криминалистическая, молекулярно-генетическая и биологическая судебные экспертизы.