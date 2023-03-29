Жителю Ижевска, откусившему часть уха мужчине, грозит до 8 лет лишения свободы

Ижевск. Удмуртия. В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Ижевска, обвиняемого в обезображивании лица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемый пришел к бывшей жене и увидел у неё в гостях другого мужчину. Приревновав женщину, он набросился на «соперника» и откусил ему часть уха. В результате потерпевшему пришлось ампутировать треть левого уха.

Если вина будет доказана, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.