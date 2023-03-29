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Жителю Ижевска, откусившему часть уха мужчине, грозит до 8 лет лишения свободы

11:05, 29 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Жителю Ижевска, откусившему часть уха мужчине, грозит до 8 лет лишения свободы
11:05, 29 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#ревность
Фото: ИА «Сусанин»
33
0

По версии следствия, причиной поступка стала ревность к бывшей жене.

Ижевск. Удмуртия. В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Ижевска, обвиняемого в обезображивании лица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемый пришел к бывшей жене и увидел у неё в гостях другого мужчину. Приревновав женщину, он набросился на «соперника» и откусил ему часть уха. В результате потерпевшему пришлось ампутировать треть левого уха.

Если вина будет доказана, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

11:05, 29 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#ревность